Bruce Lloyd

Kim McConachie

McConachie, Kim Pearl Dawn – Peacefully on Saturday, December 6, 2025, at Norfolk General Hospital, Simcoe. Dearly beloved wife of David. Loving mother of Drew & Willo, Shelley & Jeff, Joanne, Jay & Ann. Dear grandmother of Caitlin, Matthew, Joseph, Amber, Victoria, Bridget, Piper, and Riley. Kim will be dearly missed by her sisters Gloria & John Gallaugher, Peggy & Cliffy, and her late brother Douglas. Loving aunt of Jennifer Kennedy and Lindsay. A graveside service will be held on Friday, December 12, 2025, at 1:00 o’clock at Gore Cemetery, Onedia. Funeral arrangements entrusted to Hyde & Mott Funeral Home, Hagersville, www.rhbanderson.com.